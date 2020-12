Michael Nuber spielt Weihnachts-​Wunschkonzert auf Youtube

Foto: pr

Der Gmünder Konzertpianist Michael Nuber wollte auch in diesem

Samstag, 19. Dezember 2020

Eva-Marie Mihai

38 Sekunden Lesedauer



Ab dem Heiligabend kann das Video angeschaut (beziehungsweise angehört) werden. Man findet es auf der Online-​Plattform Youtube unter den Stichworten „Michael Nuber Weihnachtskonzert“ — da das Video noch in Bearbeitung ist, gibt es noch keinen Direkt-​Link, erklärt Nuber.