So hat der Freundeskreis EKM das Jahr 2020 erlebt

Foto: Wiker

Samstag, 19. Dezember 2020

Eva-Marie Mihai

47 Sekunden Lesedauer



Der Freundeskreis Europäisches Musikfestival ist normalerweise, wie es der Name verdeutlicht, ein wichtiger Partner für das Gmünder Festival. In diesem besonderen Jahr hat der Freundeskreis seinen Wirkungskreis auf Europa ausgeweitet. Denn Spenden in Höhe von mehr als 8000 Euro wurden an Musiker und Gruppen verteilt, die eigentlich beim Europäischen Musikfestival im Sommer hätten auftreten sollen – dann aber doch nicht durften.