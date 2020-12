Von Freiheit, Verzicht und Hermann Koehler

Freiheit ist ein hohes Gut, für das man dankbar sein muss! Vor dem Hintergrund von Kundgebungen im Gmünder Raum befasst sich die RZ in den „Marginalien“ damit.

Samstag, 19. Dezember 2020

Gerold Bauer

Freiheit ist zwar laut christlicher Sichtweise ein Geschenk Gottes – aber dies hat über Jahrtausende keinen Diktator und kein totalitäres Regime daran gehindert, die Freiheit einzuschränken und eigenständiges Denken zu unterdrücken. Wenn nun Menschen hier in Gmünd mit einem Schild auf dem Marktplatz stehen und fordern, dass „der Maulkorb“ endlich weg muss, dann erhebt sich schon die Frage: Welcher Maulkorb?







Warum Freiheit etwas mit Verzicht zu tun hat und was der Gmünder Hermann Koehler damit zu tun hat, wird am 19 . Dezember in der Rems-​Zeitung erklärt!



