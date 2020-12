Gmünder Sportlerball: In anderer Form im Sommer

Archivfoto: Kessler

Der Sportlerball im Stadtgarten zählt stets zu den Höhepunkten im Sportjahr von Schwäbisch Gmünd. Doch wegen der Corona-​Pandemie muss auch diese Veranstaltung abgesagt werden. Davon betroffen ist neben der Pionierehrung des Stadtverbandes Sport auch die Ehrung der dieses Jahr erfolgreichen Kinder und Jugendlichen.

Mittwoch, 02. Dezember 2020

Alex Vogt

Es ist für alle Beteiligten längst eine liebgewordene Tradition, wenn die Stadt Schwäbisch Gmünd kurz nach dem Jahreswechsel ihre Sportlerinnen und Sportler in den Stadtgarten einlädt, um in einem festlichen Rahmen die im abgelaufenen Jahr erbrachten Erfolge gebührend zu würdigen. Bisweilen waren es bis zuSportler, die im Stadtgarten bei diesem Höhepunkt des Gmünder Sports geehrt wurden.Doch daran ist im Januarcorona-​bedingt nicht zu denken. „Es wird definitiv keinen Sportlerball jetzt im Januar geben“, erklärt der Leiter des Amtes für Bildung und Sport, Klaus Arnholdt. Dasselbe gilt Anfang des neuen Jahres für die Pionierehrung des Stadtverbandes Sport und die in den vergangenen Jahren immer am selben Wochenende auf dem Programm stehende Ehrung der Kinder und Jugendlichen im Prediger.Dies soll aber nicht heißen, dass die sportlichen Leistungen des Jahresvon Seiten der Stadt Schwäbisch Gmünd nicht ausgezeichnet werden. „Wir möchten und werden die Ehrungen auf keinen Fall ausfallen lassen“, stellt Arnholdt klar. „Uns ist es wichtig, die erbrachten Leistungen, vor allem im Kinder– und Jugendbereich, zu würdigen. Aber eben zu einem späteren Zeitpunkt und in einer anderen Form.“

