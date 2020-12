Ostalb und Ries als Biosphärengebiet?

Foto: Rolf Steinmann

Werden die Ostalb und das Ries als Biosphärengebiet ausgewiesen? In den Kreisgremien ist dies aktuell ein Thema!

Mittwoch, 02. Dezember 2020

Gerold Bauer

23 Sekunden Lesedauer



Ob es diese Möglichkeit gibt und was dies bedeuten würde, darüber will die Verwaltung des Ostalbkreises im Februar im Ausschuss für Umweltschutz und Kreisentwicklung des Ostalb-​Kreistags berichten. Anlass ist ein Vorstoß der Grünen bei der Stellungnahme zum Haushaltsplan des Kreises. Dabei hatte die Fraktion eine Machbarkeitsstudie für eine Modellregion Biosphärengebiet Ostalb angeregt.



Was man darunter konkret versteht und wie es in der Sache nun weiter gehen soll, steht am 3 . Dezember in der Rems-​Zeitung!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



128 Aufrufe

94 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb