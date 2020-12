In Bartholomä sind Weihnachtswünsche sind wahr geworden

Foto: pr

In diesem Jahr fand in Bartholomä die erste Weihnachtswunsch-​Aktion statt. Sie wurde von „miteinander füreinander“ in der die evangelische, die katholische und die bürgerliche Gemeinde Träger sind, durchgeführt.

Sonntag, 20. Dezember 2020

Eva-Marie Mihai

48 Sekunden Lesedauer



42

Der „Weihnachtswunschbaum“ mit den Wünschen für Jung und Alt stand in der Ev. Kirche und wurde gut angenommen. Hier haben „sogenannte“ Wunschpaten einen individuellen Wunsch für Menschen vorschlagen, die sich nicht jeden Wunsch selbst erfüllen können, aber auch für die, die Alleinstehend oder einsam sind.Die Initiatoren und Gestalter dieses gemeinnützigen Projektes Angelika Huber-​Sommer, Susanne Kyrisch und Karl Busch sind froh darüber, dass nach anfänglichen Zögern, doch nochWünsche erfüllten werden konnten. Insbesondere deshalb, weil die vergangen Monate gezeigt haben, wie wichtig ein fürsorgliches Miteinander und Füreinander in der Gemeinschaft ist. Karl Busch vom Team war überrascht von dem Gemeinsinn und stellte fest: wir erlebten bei unserer Aktion eine besondere Dynamik des „Miteinander und des Füreinander“ und der Verbundenheit in der Dorfgemeinschaft. Er unterstreicht, dass die Wunschpaten mit ihrer Fürsorge für andere einen schönen Beitrag zu einer intakten Dorfgemeinschaft gegeben haben.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



70 Aufrufe

195 Wörter

20 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Bartholomä ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb