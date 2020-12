Laster zerstört Buswartehäuschen und fährt davon

Foto: Archiv

Ein Lasterfahrer hat beim Wenden ein Buswartehäusschen umgefahren und ist dann davon gefahren.

Sonntag, 20. Dezember 2020

Eva-Marie Mihai

39 Sekunden Lesedauer



19

58

100

70

2000

Am Samstag gegenUhr fuhr ein-​jähriger Lasterfahrer die Ebnater Steige von der Heidenheimer Straße kommend in Richtung Ebnat entlang. EtwaMeter nach dem Beginn der Steige wendete der ortsunkundige Fahrer in dem übersichtlich ausgebauten Teilstück der Steigungsstrecke unter Benutzung der beiden vorhandenen Bushaltestellen. Beim quer zur Fahrbahn rückwärts Rangieren prallte der Sattelauflieger auf das Wartehäuschen. Durch den Knick im Längsträger brach das Häuschen zusammen und wurde komplett zerstört. Bei der weiteren Durchführung des Wendemanövers schrammte der Sattelzug ein Verkehrsschild neben der gegenüberliegenden Bushaltestelle. Der Fahrer hielt etwaMeter von der Schadensstelle an, begutachtete seinen eigenen Schaden und setzte danach seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Fremdschaden in Höhe von mindestensEuro zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge konnte den entscheidenden Hinweis zu dem flüchtigen Sattelzug geben, so dass sowohl der MAN-​Sattelzug durch die Polizei Aalen ermittelt werden konnte.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



339 Aufrufe

159 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb