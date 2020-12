Unentschieden zwischen Selim Yücel und Johannes Bitter an der Torwand

Foto: Yücel

An der legendären Torwand des „Aktuellen Sportstudios“ ist es im ZDF in der Nacht von Samstag auf Sonntag zum Duell zwischen Selim Yücel von der U 17 der SG Bettringen und Handball-​Nationaltorhüter Johannes Bitter gekommen. Bitter traf zunächst einmal unten, ehe Yücel mit einem Treffer oben erfolgreich kontern konnte und dieses Torwandschießen ohne Sieger endete. Für Yücel war dieser TV-​Aufritt ein unvergessliches Erlebnis.

Sonntag, 20. Dezember 2020

Alex Vogt

Das erwähnte Tor hat eine besondere Bedeutung für Yücel, hat der 16 -​Jährige doch diesem die Einladung des ZDF ins „Aktuelle Sportstudio“ zu verdanken. Für die U 17 der SG Bettringen hatte er kurz vor Schluss per Fallrückzieher spektakulär zum 4 : 4 -Endstand gegen den 1 . FC Normannia Gmünd II getroffen.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 21 . Dezember.



Es war weit nach Mitternacht und damit schon am. Advent, als es am Ende der umUhr begonnenen Fernsehsendung „Das aktuelle Sportstudio“ zum Torwandschießen zwischen Yücel und Bitter kam. Doch schon die Stunden vor seinem Auftritt im ZDF waren für den Nachwuchskicker der SG Bettringen aufregend. „Es war sehr, sehr schön, so etwas einmal erlebt zu haben“, blickt Selim Yücel zurück. Mit dem Zug ging es für ihn am Samstag von Schwäbisch Gmünd nach Mainz und von einem Hotel dann rechtzeitig vor Beginn der Sendung per Taxi in das Fernsehstudio auf dem Mainzer Lerchenberg.„Mir wurde das Studio gezeigt und ich durfte mich im VIP-​Raum bei Essen und Trinken bedienen“, erzählt Yücel. Kurz darauf traf er seinen Gegner an der Torwand, Johannes Bitter, und mit Sven Voss den Moderator dieser Sportstudio-​Ausgabe. „Mit Johannes Bitter habe ich mich dann über mein Tor und sein Spiel unterhalten“, so Yücel. Bitter war am Samstag für den TVB Stuttgart im mitgegen den THW Kiel verloren gegangenen Bundesligaspiel im Einsatz.

