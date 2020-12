Brennendes E-​Bike löst Rettungseinsatz aus

Foto: mia

Am Lorcher Haldenberg hat am Dienstagmittag ein brennendes E-​Bike einen Großeinsatz ausgelöst. Alle Bewohner konnten das Haus selbstständig verlassen.

Montag, 21. Dezember 2020

Eva-Marie Mihai

20 Sekunden Lesedauer



20

Mit etwaFeuerwehrleuten und sechs Fahrzeugen fuhr die Feuerwehr am Dienstagmittag zu einem Einsatz am Lorcher Haldenberg. Dort hatte in einer Garage ein E-​Bike gebrannt. Der Akku war unversehrt. Die Bewohner hatten das Haus alle schon selbstständig verlassen, niemand wurde verletzt. Außer einer schwarzen Wand im Treppenhaus ist das Gebäude unversehrt geblieben und weiter bewohnbar. Auch die Polizei war vor Ort.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



160 Aufrufe

81 Wörter

51 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Lorch ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb