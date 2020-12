Münsterbauhütte ist Immaterielles Kulturerbe

Als besonderes Weihnachtsgeschenk sieht Münsterarchitekt Paul Philipp Waldenmaier die Aufnahme der Münsterbauhütten in die UNESCO-​Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit. Allerdings sei die Würdigung „das Ergebnis von jahrelanger Mühe und Arbeit auf dieses Ziel hin“.

Montag, 21. Dezember 2020

Edda Eschelbach

Was der Münsterarchitekt und Gmünds Baubürgermeister Julius Mihm dazu sagen, steht am 22 . Dezember in der Rems-​Zeitung.



Die Bewerbung wurde vonBauhütten aus fünf Ländern eingereicht. Ab Novemberwurde in diversen Arbeitstreffen die Nominierung vorbereitet, die schließlich am. Februardurch eine-​köpfige Delegation im Rahmen einer Anhörung in Paris eingereicht wurde. Der zwischenstaatliche Ausschuss der UNESCO zum Immateriellen Kulturerbe hat am. Dezemberdas Bauhüttenwesen in sein Register Guter Praxisbeispiele aufgenommen.

