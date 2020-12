Rettungssanitäter bedrängt und beleidigt

Immer häufiger passiert es, dass nicht nur Polizeibeamte, sondern auch Feuerwehrleute sowie Mitarbeiter des Rettungsdienstes im Einsatz angegangen werden. Der jüngste Fall ereignete sich aus nichtigem Anlass am Rande der Innenstadt.

Dienstag, 22. Dezember 2020

Gerold Bauer

Die Polizei schildert den Sachverhalt so: Am Samstag um 19 . 30 Uhr wurde der Rettungsdienst zu einem medizinischen Notfall in den Zeppelinweg gerufen. Vor Ort stellten die Rettungskräfte ihren Rettungswagen direkt vor dem Gebäude ab. Aufgrund der engen Straße sowie der Dringlichkeit der medizinischen Versorgung war eine andere Parkweise nicht möglich.



Während die Sanitäter die Patientin in der Wohnung versorgten, betrat plötzlich ein 54 -​jähriger Mann die Wohnung und beschwerte sich über die Parkweise des Rettungswagens. Im Anschluss setzte sich der Mann in seinen Pkw und wartete dort.



Als die Rettungssanitäter aus der Wohnung kamen, um den Abtransport der Patientin vorzubereiten, wurden sie von dem Mann zudem beleidigt. Anschließend nötigte der Mann die Besatzung des Rettungswagens, indem er mit seinem Fahrzeug sehr dicht auffuhr, so dass diese rückwärts aus dem Zeppelinweg ausfahren mussten.

