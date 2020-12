Brand einer Sitzbank — Hubschrauber im Einsatz

Symbolfoto: Rems-​Zeitung

Auf der Sitzbank eines Bushaltehäuschens In der Vorstadt wurde am Dienstagabend zwischen 22 . 10 Uhr und 23 . 35 Uhr vorsätzlich Restmüll in Brand gesetzt.

Mittwoch, 23. Dezember 2020

Manfred Laduch

11 Sekunden Lesedauer



300

Die Fahndung nach dem Verursacher, bei dem auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, verlief ergebnislos. Der entstandene Sachschaden wird auf ca.Euro beziffert.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



339 Aufrufe

47 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb