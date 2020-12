DRK bietet 500 zusätzliche Corona-​Tests auf dem Schießtalplatz an

Foto: Sonja Keller-​Schoeler

Verkehrschaos am Mittwochnachittag in Schwäbisch Gmünd: Das DRK entscheidet, zusätzliche Tests auf dem Schießtalplatz anzubieten.

Mittwoch, 23. Dezember 2020

Eva-Marie Mihai

20 Sekunden Lesedauer



500

15

40

Damit gibt es zwei Anlaufstellen.

Weil die Anfrage nach den Corona-​Schnelltests des DRK so groß ist, werden zusätzlicheTests auf dem Schießtalplatz angeboten. AbUhr können Interessierte auch dort einen Schnelltest machen. „Dieser Standort wird zusätzlich zum DRK Parkplatz in der Weißensteiner Straßeaktuell aufgebaut“, sagt Steffen Alt, DRK Kreisgeschäftsführer am Mittwochmittag. Das SEG und zwei weitere Ärzte seien im Einsatz.

