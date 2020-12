FCH leiht Biankadi zu 1860 München aus

Foto: RZ

Merveille Biankadi wird ab sofort und bis zum Ende der Saison 2021 /​ 22 vom Fußball-​Zweitligisten 1 . FC Heidenheim zum aktuellen Drittligisten TSV 1860 München ausgeliehen. Beim FCH besitzt der 25 -​jährige Offensivspieler noch einen gültigen Vertrag bis zum 30 . Juni 2023 .

Mittwoch, 23. Dezember 2020

Alex Vogt

2019

„Merv kam mit dem Wunsch auf uns zu, sich in seine Geburtsstadt zum TSVMünchen ausleihen zu lassen“, sagt Holger Sanwald. „hat sich dabei sehr um ihn bemüht. Wir haben Mervs Wunsch entsprochen, da er bislang bei uns nicht auf die erhofften Einsatzzeiten gekommen ist. Die Ausleihe für eineinhalb Jahre zuMünchen ist deshalb eine gute Lösung für alle Parteien“, fügt der FCH-​Vorstandsvorsitzende hinzu.In der laufenden Spielzeit kam Biankadi beim DFB-​Pokalspiel gegen Wehen Wiesbaden zum Einsatz. Der gebürtige Münchner war im Sommervon Hansa Rostock nach Heidenheim gekommen und in der Rückrunde der vergangenen Saison vom FCH an Eintracht Braunschweig ausgeliehen. Insgesamt absolvierte Biankadi für den FCH bislang neun Partien.

