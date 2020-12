Gottesdienstbesuch in der Christnacht trotz Ausgangsbeschränkung?

So mancher Christ stellt sich die Frage, wie eine nächtliche Ausgangsbeschränkung ab 20 Uhr zum Besuch von Gottesdiensten passt, die an Heiligabend erst in der Nacht stattfinden — zum Beispiel die traditionellen Christmetten.

Im Gegensatz zu Bayern, wo Ministerpräsident Markus Söder gegenüber den Bischöfen hart blieb und keine Ausnahme zuließ, gilt der Besuch von nächtlichen Gottesdiensten an Heiligabend in Baden-​Württemberg als „triftiger Grund“, um auch nach 20 Uhr noch in der Öffentlichkeit unterwegs zu sein. Allerdings bat Ministerpräsident Winfried Kretschmann um freiwillige Zurückhaltung.





In der Ausgabe vom 23 . Dezember informiert die RZ, wo was stattfindet und wo man nur nach vorheriger Anmeldung teilnehmen darf!



