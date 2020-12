RZ-​Reportage: Der Gmünder Wolfrad Bächle ist Chef der „Traumfabrik“ Märklin

Foto: Heino Schütte

Schon seit 1856 ist Märklin die „Traumfabrik“ für die Erfüllung von Spielzeug– und Modellbahnwünschen bei Kindern. Heute spricht Märklin weltweit alle Genrationen an. Das Allerheiligste ist derzeit das zukünftige „Märklineum“. Der Gmünder Wolfrad Bächle leitet das Unternehmen gemeinsam mit Florian Sieber. Die Rems-​Zeitung durfte für ihre „Samstagsreportage“, die ausnahmsweise diese Woche schon an Heiligabend erscheint, ein bisschen spionieren.

Mittwoch, 23. Dezember 2020

Heino Schütte

Wolfrad Bächle , so hat er uns verraten, wurde die Märklin-​Leidenschaft schon in die Wiege gelegt. Das Unternehmen ist auch in der Gmünder Wirtschaftsgeschichte verwurzelt. Vor gut zehn Jahren taumelte das Familienunternehmen in eine Krise und drohte auf dem Abstellgleis zu landen. Seit knapp zehn Jahren haben Wolfrad Bächle und Florian Sieber Märklin jedoch wieder auf die Schnellbahntrasse gestellt. Es boomt beim Weltmarktführer für hochwertige Modelleisenbahnen. Und mit dem „Märklineum“ bekommt das Stauferland ab voraussichtlich Ostern ein ganz außergewöhnliches Museum mit einer der größten Modelleisenbahnanlage und einer der wertvollsten Spielzeugsammlung Deutschlands.

