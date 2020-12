DRK-​Schnelltests: 26 Positivfälle am zweiten Tag

Foto: DRK Schwäbisch Gmünd

Am zweiten Tag haben sich noch einmal 1000 Menschen in Schwäbisch Gmünd beim DRK testen lassen. Die Ehrenamtlichen hatten Corona-​Schnelltests angeboten, damit Interessierte mit einem beruhigten Gefühl Weihnachten feiern konnten – sofern sie ein Negativergebnis erhielten.

Donnerstag, 24. Dezember 2020

Eva-Marie Mihai

41 Sekunden Lesedauer



Für die meisten war das der Fall. Nachdem am 23 . Dezember etwa 700 Menschen getestet wurden, waren es am 24 . Dezember 1000 Menschen, die das Angebot nutzten. Etwa 26 Ergebnisse waren am zweiten Tag positiv. „Der DRK-​Kreisverband hat die Schnelltests noch einmal aufgestockt, das haben wir uns zu Weihnachten gegönnt. Alle, die es wissen wollten, sind versorgt worden“, sagte DRK-​Kreisgeschäftsführer Steffen Alt.





Ein junges Ehepaar aus Lorch, das am ersten Tag nicht zum Zug gekommen war, hatte am zweiten Tag mehr Glück. Um 8 Uhr seien schon etwa 25 Autos durcheinander auf dem Parkplatz gestanden, gegen 8 . 30 Uhr wurden Zäune aufgestellt und die Autos in Schlangenlinien über den Parkplatz geleitet. „Das lief super“, sagt die Lorcherin.





Das Resüme des DRK-​Kreisgeschäftsführers Steffen Alt lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



95 Aufrufe

165 Wörter

19 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb