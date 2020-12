TV Wetzgau wird zum Deutschen Vizemeister bestimmt

Nichts ist aus dem Wunsch der Kunstturner des TV Wetzgau geworden, dass sich nach dem abgesagten Finale gegen die TG Saar beide Finalteilnehmer Deutscher Meister 2020 nennen dürfen. Der DM-​Titel wurde am Grünen Tisch der TG Saar zugesprochen. Der TVW muss sich mit der Silbermedaille begnügen.

„Wir sind natürlich enttäuscht“, sagt Paul Schneider, Trainer des TV Wetzgau, „weil wir uns eine faire Entscheidung gewünscht hätten. Dass es zwei Deutsche Meister gibt.“ Doch bei einer Online-​Konferenz der Deutschen Turnliga mit den vier Halbfinalteilnehmern wurde die TG Saar zum Deutschen Meistergekürt. Die Vertreter der TG Saar, der Siegerländer KV und der KTV Straubenhardt stimmten demnach dafür, den DM-​Titel aufgrund des direkten Vergleichs zu vergeben. Und den hatte die TG Saar in der verkürzten Bundesliga-​Runde mit einem-Sieg gegen den TV Wetzgau für sich entschieden.So wurde am Grünen Tisch eine Mannschaft zum Deutschen Meister bestimmt, die kein Halbfinale und kein Finale bestritten hat. Der TV Wetzgau muss sich dagegen mit der Silbermedaille abfinden, obwohl das Finale wegen der Corona-​Pandemie sportlich nicht ausgetragen werden konnte und auch nicht mehr ausgetragen wird. Paul Schneider: „So hat es die Mehrheit entschieden. Drei Vereine waren dafür, nur ich war im Namen des TV Wetzgau dagegen. Das müssen wir leider jetzt so hinnehmen. Wir schauen aber nach vorne und werden nächstes Jahr wieder angreifen.“Wie in diesem Jahr wird die Bundesliga-​Saison auchwieder auf zwei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften aufgeteilt. Auftakt soll im September sein. „Wir treffen vermutlich wieder auf die TG Saar, Vinnhorst und Singen und werden wohl zwei Heimwettkämpfe haben“, blickt Paul Schneider voraus.

