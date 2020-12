Unfallflucht, Zeugen gesucht

Symbolbild

Am Mittwoch gegen 14 Uhr ereignete sich am Verteiler Schwäbisch Gmünd Ost eine Unfallflucht. Ein PKW Daimler befuhr die Auffahrt in Richtung Aalen und war hierbei offenbar zu schnell unterwegs, weshalb er ins Schleudern geriet. Unmittelbar nachdem er auf die B 29 aufgefahren war, schleuderte der PKW in die rechte Leitplanke und kam quer zum Fahrbahnverlauf zum Stillstand.

Freitag, 25. Dezember 2020

Nicole Beuther

39 Sekunden Lesedauer



Ein anderes Auto auf der Bkonnte dem Daimler gerade noch rechtzeitig ausweichen. Der Daimler fuhr anschließend unerlaubt von der Unfallstelle weg. An der Leitplanke entstand ein Sachschaden von etwaEuro. Die Polizei sucht nach dem silbernen Daimler SL der Baureihe, die zwischenundproduziert wurde. Eventuell könnte es sich auch um ein Cabrio gehandelt haben. Der Daimler müsste, durch den Aufprall an der Leitplanke, im Frontbereich erhebliche Beschädigungen aufweisen. Personen, die Hinweise auf das gesuchte Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummerin Verbindung zu setzen.

