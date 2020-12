Normannia Gmünd verpflichtet Patrick Fossi

Patrick Fossi ist 24 Jahre alt, ein Vollblutfußballer und wird ab dem neuen Jahr für den Fußball-​Verbandsligisten 1 . FC Normannia Gmünd in den kommenden anderthalb Spielzeiten vor den Ball treten.

Montag, 28. Dezember 2020

Timo Lämmerhirt

Fossi wechselt vom SGV Freiberg, bei dem er in dieser Saison von denabsolvierten Oberligaspielen immer im Kader stand, neunmal zum Einsatz kam und dabei gegen den SV Linx und den TSV Ilshofen jeweils ein Tor zum Freiberger Erfolg beisteuerte. Der im Mittelfeld flexibel einsetzbare,Meter große Fossi ist gebürtiger Stuttgarter, der über den VfB Stuttgart, die Stuttgarter Kickers, die Uund Udes KSC, den KSC II zum SGV Freiberg wechselte. Stephan Fichter, Sportlicher Leiter der Normannia, hatte Fossi schon länger im Visier und nahm nun in dieser längeren Pause Kontakt zu dem Mittelfeldspieler auf. Schlussendlich konnte er ihn von einem Wechsel in den Schwerzer überzeugen. „Patrick Fossi ist ein Spieler, der uns sofort weiterhelfen kann. Wir sind sehr glücklich, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten und er sich trotz einiger anderer Angebote für die Normannia entschieden hat.“Cheftrainer Zlatko Blaskic ergänzt: „Patrick ist ein Typ Straßenfußballer, der in engen Räumen gute Lösungen findet. Er hat bereits in Freiberg seine Qualitäten unter Beweis gestellt und soll bei uns eine wichtige Rolle einnehmen. Ich freue mich auf einen spannenden Spieler und auf die Zusammenarbeit mit Ihm.“ Der Neuzugang tut der Normannia auch deshalb gut, da Niklas Rössler im Januar studienbedingt wieder in die USA zurückkehren wird und Sangar Aziz krankheitsbedingt auf unbestimmte Zeit fehlen wird.

