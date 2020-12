Ökumenische Feier auf dem Münsterplatz

Besondere Zeiten erfordern ein besonderes Vorgehen: Statt sich wie sonst an Heiligabend bei gut besuchten Gottesdiensten in vollen Kirchen zu treffen, wurde in Gmünd dieses Jahr die Feier ins Freie verlegt und die Besucherzahl streng limitiert, um die Mindestabstände zu wahren.

Welche Botschaften die beiden Geistlichen übermittelten und wie bei der sakralen Veranstaltung der Infektionsschutz gewährleistet wurde, steht am 28 . Dezember in der Rems-​Zeitung!

„Nach langer Zeit steht nun wieder ein Christbaum auf dem Münsterplatz“, stellte Dekan Robert Kloker erfreut fest, als er gemeinsam mit Dekanin Ursula Richter dort im Freien zwei Gottesdienste an Heiligabend zelebrierte. Und das war in dieser Form und aus diesem Anlass eine echte Premiere sowie die Reaktion der großen Gmünder Kirchen auf die besonderen Bedingungen in diesem Jahr.

