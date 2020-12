Ambulante Pflege in Großdeinbach

Den Lebensabend in den eigenen vier Wänden verbringen – für viele Ältere steht dieser Wunsch ganz oben. Dem trägt die Vinzenz von Paul gGmbH Rechnung und will in Großdeinbach einen Pflegestützpunkt etablieren.

Donnerstag, 03. Dezember 2020

Gerold Bauer

35 Sekunden Lesedauer



Seit rund drei Jahren schon sucht diese soziale Einrichtung erfolglos in Großdeinbach nach einer geeigneten Immobilie, um ihre Einsatzzentrale für den ambulanten Pflegedienst unterzubringen. Und dies, obwohl die Anforderungen dafür gar nicht so hoch gesteckt sind. Denn es handelt sich dabei ja nicht um Räumlichkeiten, in denen pflegebedürftige Menschen betreut werden, sondern nur um die Möglichkeit, direkt vor Ort die Hausbesuche zu koordinieren und benötigte Utensilien zu lagern. Das Konzept stellten Regionalleiterin Isolde Otto-​Langer und Pflegedienstleiterin Manuela Grehl am Donnerstagabend dem Ortschaftsrat vor.







Welche Lösung nun angepeilt wird und was das mit der 750 -​Jahr-​Feier des Stadtteils zu tun hat, wird am 4 . Dezember in der Rems-​Zeitung erklärt!



