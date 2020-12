Demo unter dem Motto „Gegen Behördenwillkür des Landratsamts Ostalbkreis“

Wie schon in Durlangen wurde auch eine Demonstration in Mutlangen vom Landratsamt des Ostalbkreises untersagt. Daraufhin wurde am Donnerstag für 16 . 30 Uhr eine Eilversammlung angekündigt, die unter Auflagen zugelassen wurde. Das Motto der Demonstration: „Gegen Behördenwillkür des Landratsamts Ostalbkreis“

Donnerstag, 03. Dezember 2020

Nicole Beuther

Zu den Auflagen des Landratsamtes gehörte die Untersagung von weißen Schutzanzügen oder roten Armbinden oder einer Kombination aus beidem und von Fackeln bzw. uniformierter Bekleidung jeglicher Art. Die neun Demonstranten hielten sich an die Auflagen. Begleitet wurde die einstündige Demonstration von Ordnungsbehörden und der Polizei.

