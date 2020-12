Fast 500 Pakete für „Weihnachten im Schuhkarton“

Die Zahl 500 hat für den evangelischen Verein im Hinblick auf die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ etwas Magisches.

Donnerstag, 03. Dezember 2020

Gerold Bauer

So viele Päckchen zu schnüren, um damit ebenso vielen Kindern aus ärmsten Familien eine kleine Weihnachtsfreude zu machen – dies ist schon ein hoch gestecktes Ziel! Und diese Herausforderung war im Jahr 2020 noch viel größer, denn die beliebten Aktionen, bei denen Menschen gemeinsam am Tisch saßen und bunte Weihnachtspakete für benachteiligte Kinder füllten, waren angesichts der Pandemie-​Schutzbestimmungen heuer tabu. So manches andere musste ebenfalls völlig neu organisiert werden.





