Fußball-​Verbandsliga: Auf– und Abstiegsrunde nach der Hinrunde

Foto: RZ

Der Württembergische Fußballverband hat die Vereine der Fußball-​Verbandsliga Württemberg an diesem Mittwoch darüber informiert, dass nicht mehr davon ausgegangen wird, die Verbandsliga-​Saison 2020 /​ 21 regulär beenden zu können. Stattdessen soll möglichst ab Mitte Februar zunächst die Hinrunde zu Ende gespielt werden und darauf dann eine Auf– und Abstiegsrunde mit jeweils zehn Mannschaften folgen.

Donnerstag, 03. Dezember 2020

Alex Vogt

„Ein Re-​Start für den allgemeinen Trainingsbetrieb und damit verbunden des Spielbetriebs im Januar wird für nicht realistisch eingeschätzt“, schreibt der beim Württembergischen Fußballverband für den Spielbetrieb zuständige José Macias in einer E-​Mail an die Verbandsliga-​Vereine. So wird es eng im Terminkalender, um die verbleibenden 26 Spieltage bis Ende Juni 2021 noch unterzubringen. Laut WFV und Macias wohl zu eng, weshalb von der Beibehaltung des bisherigen Spielmodus mit einer Hin– und Rückrunde und insgesamt 38 Spieltagen Abstand zu nehmen sei.





Zwölf Spieltage konnten in der ausMannschaften bestehenden Verbandsliga, der mit dem. FC Normannia Gmünd, dem TSV Essingen und der TSG Hofherrnweiler drei Vereine aus dem Bezirk Ostwürttemberg angehören, bis zur Unterbrechung des Spielbetriebs Ende Oktober absolviert werden. In diesem Jahr werden keine Spiele mehr angepfiffen, wann die Saison im neuen Jahr fortgesetzt werden kann, ist noch ungewiss.

