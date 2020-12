Hornberg: Wenigstens Klo und Kiosk für die vielen Ausflügler gewünscht

Der Hornberg ist nicht nur der Hausberg der Gmünder, sondern seit Generationen bekanntes und beliebtes Ausflugsziel für viele Erholungssuchende auch aus dem Stuttgarter Raum. Doch die gastronomische Infrastruktur liegt am traditonsreichen Segelflugplatz nach Verkauf der dortigen Gaststätte am Boden.

Donnerstag, 03. Dezember 2020

Heino Schütte

Mit dem Thema wurde Oberbürgermeister Richard Arnold in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats konfrontier, als er dort auch Fragen zur Haushalts– und Stadtentwicklung erörterte. Auch er bedauerte die geschildertte Hornberg-​Situation, die der fast-​jährigen Tradition an dieser bundesweit Wiege des Segelflugsports nicht würdig. Das einst renommierte Hohenrestaurant wurde an einen Privatmann verkauft und dient heute lediglich als Lagerraum. Der Degenfelder Ortsvorsteher trug den Wunsch vor, auf dem Hornberg wenigstens eine Toilette und vielleicht einen Kiosk einzurichten. Mehr über das Thema und was die Beteiligten dazu sagen am Donnerstag ausführlich in der Rems-​Zeitung.

