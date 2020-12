In Leinzell muss gespart werden

Wie wenig Spielraum die Gemeinde Leinzell auf der Ausgabenseite hat wurde in der Sitzung des Gemeinderats deutlich.

Bereits im Jahr 2021 werde es vermutlich einen Verlust von 480 000 Euro geben. Dabei wird in Leinzell an vielen Stellen gespart: bei der Feuerwehr und beim Bauhof werden Beträge reduziert und auch beim Etat für die Schulen werden in Übereinstimmung mit den Einrichtungen Abstriche gemacht.





Einen detaillierten Blick auf die Situation gibt es am 3 . Dezember in der RZ!



