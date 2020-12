Sitzgelegenheiten für die Gemeinschaftsschule

Foto: gn

Vier Jahre dauerte die Bautätigkeit an der Gemeinschaftsschule Unterm Hohenrechberg mit Schulerweiterung und Umbau in Waldstetten. Zuletzt stand noch die Gestaltung der Außenanlagen an. Mit der Aufstellung der Außenmöblierung auf dem Pausenhof vor der Schulmensa sind auch diese nun abgeschlossen.

Donnerstag, 03. Dezember 2020

Gerhard Nesper

38 Sekunden Lesedauer



10

2017

10

400

000

In den letztenJahren habe man in Waldstetten den Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche gelegt, insbesondere für Schulen, Kindergärten sowie für Betreuungsangebote. Seitseien rundMillionen Euro in Umbau, Schulerweiterung und Außenanlagen geflossen, wobei die neue Spielanlage im vorderen Teil des Pausenhofs sehr gut angenommen worden sei, sagte Bürgermeister Rembold. Für den jetzigen Ausbau des hinteren Pausenhofs habe manEuro investiert und zwar für eine Wegeführung vom Hallenbad her, für die Neugestaltung des Pausenhofs, für Fahrradabstellplätze, für fünf Pkw Parkplätze und einen Behindertenparkplatz sowie für Zuwege für Feuerwehr und Rettungskräfte von der Rosensteinstraße her bis auf den Pausenhof. Mehr über die Außenanlage steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



141 Aufrufe

152 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Waldstetten ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb