Kevin Sessa verlängert beim FCH bis 2024

Erfreuliche Nachrichten beim 1 . FC Heidenheim 1846 : Kevin Sessa hat kurz vor dem Jahreswechsel ein bis Juni 2024 gültiges Arbeitspapier unterschrieben und bleibt den Rot-​Blau-​Weißen damit langfristig über diese Saison hinaus erhalten.

Donnerstag, 31. Dezember 2020

Timo Lämmerhirt

20

2021

Kevin Sessa kam nach seinen Jugend-​Stationen beim VfB Stuttgart, FSV Waiblingen und den Stuttgarter Kickers im Jahr 2017 zum FCH. Bereits als FCH-​Nachwuchsspieler gab er am 27 . Spieltag der Saison 2017 /​ 18 beim Auswärtsspiel in Kiel sein Profidebüt und stand dabei über 90 Minuten als Rechtsverteidiger auf dem Platz. In der aktuellen Saison stehen bereits zwölf Einsätze in der 2 . Bundesliga zu Buche, davon stand Kevin Sessa achtmal in der Startelf, erzielte darüber hinaus sein erstes Zweitligator und gab eine Vorlage.







Alles weitere rund um die Partie des FCH gegen den 1 . FC Nürnberg an diesem Samstag können Sie in der Samstagsausgabe der Rems-​Zeitung nachlesen.



Ursprünglich wäre der Kontrakt des-​Jährigen im Sommerausgelaufen. „Wir freuen uns, dass sich Kevin Sessa als noch junger Spieler in den vergangenen Monaten bei uns so toll entwickelt hat“, sagt Holger Sanwald, FCH-​Vorstandsvorsitzender, und ergänzt: „Die Vertragsverlängerung mit Diego zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, auch weiterhin talentierte Spieler aus dem Nachwuchs-​Leistungszentrum selbst auszubilden und in unseren Profikader zu integrieren.“ Auch Sessa zeigte sich nach seiner Unterschrift erfreut: „Ich bin stolz, dass ich beim FCH meine ersten Schritte im Profifußball machen konnte. Jetzt freue ich mich, langfristig das FCH-​Trikot zu tragen.“

