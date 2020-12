Aalener Straße: Sind diese zwei B29-​Kilometer ein Unfallschwerpunkt?

Aalener Straße: Sind diese zwei B 29 -​Kilometer ein Unfallschwerpunkt?

Auffallend oft, so scheint es, kracht es auf der Aalener Straße zwischen Verteiler Ost und Einhorntunnel. Sind diese zwei Bundesstraßen-​Kilometer ein Unfallschwerpunkt? Die Rems-​Zeitung hat bei der Polizei nachgefragt.

Die Überraschung: Die Unfallermittler des Polizeipräsidiums sehen in ihrer Statistik der letzten drei Jahre keine dramatische Häufung. Problematisch an diesem Streckenabschnitt sind allerdings etliche Ein– und Abbiegesituationen an Zufahrten, so etwa zur Kleingartenanlage Gmünd Ost. An solchen Stellen ist das Risiko von Auffahrunfällen groß. Die Lösung ist in Sicht: Die Planungen für den vierspurigen Ausbau der Bzwischen Gmünd und Böbingen sind eingeleitet. Mehr darüber am Samstag in der Rems-​Zeitung.

