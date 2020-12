Bürgermeister Kuhn kandidiert für dritte Amtszeit in Bartholomä

16 Jahre ist Thomas Kuhn schon Bürgermeister in Bartholomä, und bald läuft seine zweite Amtszeit ab. Der 52 -​Jährige kandiert erneut und hat ein klares Konzept für die Zukunft der Gemeinde.

Tradition und Zukunft – um dies in Einklang zu bringen, müssen viele Faktoren passen: das Miteinander im Dorf, die Nahversorgung, eine Arztpraxis im Ort, neben Baugebieten am Rand auch eine lebendige Ortsmitte sowie in Sachen Energieversorgung die Weichen in Richtung Nachhaltigkeit stellen. Allesamt Ziele, die Thomas Kuhn schon bisher im Auge hatte und in seiner dritten Amtszeit weiter verfolgen will.





Was Thomas Kuhn für ein Mensch ist, wie er denkt und warum er nie ein typischer Beamter sein wollte, steht am 4 . Dezember in der Rems-​Zeitung!



