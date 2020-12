Jahresrückblick des Heimatmuseums Waldstetten

Um einen Rückblick über die Aktivitäten des Heimatvereins Waldstetten-​Wißgoldingen im ablaufenden Jahr zu halten und von der Herausgabe des Heimatbuchs zu berichten, hatte der Vorsitzende Rainer Barth am Freitag in das Heimatmuseum eingeladen. Mit dabei auch die beiden Redakteure Hans-​Walter Burkhardt und Karl Degendorfer.

Freitag, 04. Dezember 2020

Gerhard Nesper

Coronabedingt sei das Museum und das Museumscafé seit Mitte März im Prinzip geschlossen, berichtete Rainer Barth. Ein kurzes Zeitfenster im Sommer habe es erlaubt, dass fünf Museumsführungen mitTeilnehmern,Dorfführungen mitTeilnehmern undBunkerführungen mitTeilnehmern in kleinen Gruppen stattfinden konnten. Ausgefallen dagegen seien zahlreiche Veranstaltungen wie z.B. die Mitgliederversammlung, der Museumshock, das Oldtimer-​Treffen, der Adventsbasar, die Aktion „Ernte zu Omas und Opas Zeiten“ und andere mehr. Auch das Jubiläum zumjährigen Bestehen des Vereins, der seitvonaufMitglieder angewachsen war, mit Ehrungen und einem Festakt musste aufs nächste Jahr verschoben werden. Was sonst noch an Veranstaltungen stattfand, steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

