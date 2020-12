Warum liegt Aalen im Wirtschaftsranking deutlich vor Gmünd?

Das Portal „Die Deutsche Wirtschaft“ hat im Ranking der Städte als Wirtschaftsstandort Aalen sehr viel besser eingestuft als Gmünd. Ist dies gerechtfertigt?

Freitag, 04. Dezember 2020

Gerold Bauer

„Die Deutsche Wirtschaft“ ist ein Multimedia-​Portal, dass sich primär an Entscheidungsträger in der Industrie und im Mittelstand richtet. In der aktuellen Version eines Standortrankings für 3617 Städte Deutschland belegte Aalen den 64 . Platz und lässt damit insbesondere Gmünd (Rang 370 ) deutlich hinter sich zurück.





