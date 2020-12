Leuchtende Johanniskirche: Westliches Seitenportal im Blick

Das westliche Seitenportal der Johanniskirche. Foto: Johannes Schüle

Ab heute wird im Rahmen der Aktion „Leuchtende Johanniskirche“ eine Woche lang das westliche Seitenportal der Kirche im Blickpunkt stehen.

Was Hubert Herkommer über das westliche Seitenportal der Kirche sonst noch zu berichten weiß, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Die Anlage des Seitenportals, ebenfalls aus dem frühen. Jahrhundert, wiederholt in verkürzter Form den Aufbau des Hauptportals. Im Tympanon thronen vor schulterhohen Rückenlehnen ein Abt und der Apostel Petrus. Der Abt, der mit den Händen seinen Krummstab umklammert, führt vor Augen, dass das staufische Benediktinerkloster St. Peter und Paul in Lorch das Patronat über die Johanniskirche ausübte. Erstübertrugen Abt und Konvent ihre Schirmherrschaft aus finanziellen Gründen dem Bischof und dem Domkapitel von Augsburg.

