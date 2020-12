Mountainbike-​Strecke in Waldstetten

Fotos: Gerhard Nesper

Seit einigen Wochen und Monaten wird auf dem Grundstück hinter den Waldstetter Sportanlagen ein Trainingsgelände für Montainbike-​Fahrer angelegt. Nachdem sich die Strecke momentan noch im Bau befindet, die Profilierung aber schon sehr gut zu erkennen ist, stellte Ewald Schuler, Pressewart der Radsportabteilung des TSGV Waldstetten, bei einem Ortstermin am Samstag die Strecke offiziell der Öffentlichkeit vor.

Samstag, 05. Dezember 2020

Gerhard Nesper

Zweck dieser Anlage sei die Vermittlung von Fahrtechniken und die sichere Benutzung eines Zweirads, was auch im öffentlichen Straßenverkehr zu Gute komme. Der Spaß am Fahrradfahren und an sportlichen Aktivitäten könne somit gefördert werden. Bei dieser Übungsstrecke würden künftig Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene ihre Freude daran haben, denn bereits mit den Laufrad werde man über die kleinen einfachen Hügeln fahren können. Aber auch für Fortgeschrittene sei eine anspruchsvolle Strecke dabei. Bei dieser Baumaßnahme werde auch darauf geachtet, dass sich die Hügel und Steilkurven harmonisch in die Landschaft einfügen und im Randbereich Blühwiesenstreifen, Steinriegel, Hecken und Buschgruppen angelegt werden.Über die neue Anlage berichtet die Rems-​Zeitung in ihrer Montagausgabe.

