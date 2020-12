Secondhand auf 1400 Quadratmetern

Waren aus zweiter Hand, darunter auch über 100 000 Bücher, finden sich in dem Secondhand-​Kaufhaus der a.l.s.o. auf einer Fläche von 1400 Quadratmetern, verteilt auf zwei Etagen. Die Rems-​Zeitung hat diesem ganz besonderen Gebrauchtwarenkaufhaus in der Goethestraße einen Besuch abgestattet.

Samstag, 05. Dezember 2020

Nicole Beuther

In der Samstagsreportage berichtet die Rems-​Zeitung von den Anfängen des Gebrauchtwarenkaufhauses und von den Menschen, die hier arbeiten. Menschen, die sich ansonsten schwer tun auf dem ersten Arbeitsmarkt.



Nicht hastig, sondern in aller Ruhe schlendern Bettina Brück und ihr Mann an diesem Vormittag durch die großen Räume der a.l.s.o.-Möbelbörse. Im. Obergeschoss des Gebrauchtwarenkaufhauses geht es zunächst vorbei an den Haushaltswaren und den Möbelstücken. Dann weiter in den hinteren Bereich. Dort, wo zur Rechten einige Schallplattenspieler und Computer platziert sind, daneben eine große Auswahl anBildern. Brücks Blick bleibt an zwei sonnengelben Bildern haften. Ein Zufallsfund wie so oft. „Wir suchen nie etwas Bestimmtes, sondern wir finden“, erzählt die Schorndorferin begeistert. Fündig wurde sie hier schon oft. Diverse Geschenke hat sie gekauft, Bilder, Teppiche, Stühle. Das alles secondhand. Ein Prinzip, das Brück gefällt.

