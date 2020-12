Ehrung langjähriger Zusteller der Rems-​Zeitung

Foto: edk

Viele Jahre lang hatte es Tradition, dass den Austrägern der Rems-​Zeitung im Rahmen einer Jahresfeier Dank ausgesprochen wurde. Auch wenn diese Feier aufgrund der aktuellen Situation nicht stattfinden kann, wird die Leistung gewürdigt und die Ehrungen langjähriger Austräger bei ihnen zuhause vorgenommen – mit Maske und Abstand.

Sonntag, 06. Dezember 2020

Nicole Beuther

Insgesamt sind für die Rems-​Zeitung 190 Austräger im Einsatz; hinzu kommt ein Vielfaches an Aushilfen. Über ihre Arbeit und die geehrten Zeitungsausträger in diesem Jahr berichtet die RZ in der Montagausgabe.





Wenn der Wecker von Birgit und Kurt Krause klingelt, dann ist es frühmorgens. SeitJahren stehen sie umUhr auf. Montags bis samstags. Eine halbe Stunde später laufen sie los. Hinaus in die Dunkelheit. Bis zu eineinhalb Stunden sind sie unterwegs, um in der Eutighofer Straße und ringsum die Briefkästen der RZ-​Leser mit der neuesten Ausgabe der RZ zu bestücken.

