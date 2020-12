Wunschbaum: Alle Wünsche sind erfüllt

Bereits am Donnerstag hingen keine Wunschzettel mehr am Wunschbaum der Aktion „Gmünder machen Wünsche wahr“. Die rund 800 Zettelchen, auf denen Seniorinnen, Senioren und Kinder ihre Herzenswünsche notiert hatten, waren alle schon abgeholt worden.

Von der aufwendigen Arbeit, die hinter der Wunschbaum-​Aktion steckt, berichtet die Rems-​Zeitung in der Montagausgabe.



Viele der Geschenke lagen bereits am Freitag auf den Tischen im Refektorium, bereit für die Verteilung am. und. Dezember. Die Hilfsbereitschaft sei immer groß, doch in diesem besonderen Jahr sei sie noch weit mehr festzustellen. „So früh sind noch nie alle Wunschzettel abgeholt gewesen, wie in diesem Jahr“, sagt Inge Pfeifer, die seit vielen Jahren die Organisation des Wunschbaumes in ihren Händen hält. Und es haben dieses Jahr viel mehr junge Menschen und Familien mitgemacht als sonst.

