Kuhstall-​Pacht läuft aus

Foto: W. Schlummer

Neben den vielen flinken und helfenden Händen war auch eine große Portion Wehmut im Spiel, als es am vergangenen Wochenende darum ging, Utensilien des Backhäusle-​Teams aus dem Kuhstall im Himmelsgarten auszuräumen.

Montag, 07. Dezember 2020

Manfred Laduch

2014

Da die Pacht zum Kuhstall – seit der Landesgartenschauein lieb gewonnener Ort im Landschaftspark – zum Jahresende ausläuft, mussten nun auch die Aktiven des Freundeskreises Backhäusle etliche Requisiten aus dem Kuhstall ausräumen. Dafür hatten sich die Helferinnen und Helfer einen gestaffelten Einsatz überlegt. Was alles gemacht wurde und was für die Zeit nach Corona geplant ist, steht in der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

