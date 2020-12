Messerstich in den Rücken

Ein junger Mann wurde im Rems-​Murr-​Kreis nachmittags auf offener Straße durch einen Messerstich in den Rücken verletzt.

Montag, 07. Dezember 2020

Gerold Bauer

Am Sonntagabend kam es in der Eberhardtstraße in Fellbach zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein 24 -​jähriger Mann mit einem Messer verletzt wurde. Dieser hatte gegen 17 . 30 Uhr telefonisch selbst die Polizei über den Vorfall unterrichtet. Der Verletzte wurde beim Eintreffen des Rettungsdiensts umgehend medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus verbracht, wo seine Wunde am Rücken ambulant behandelt wurde.



Es ist derzeit davon auszugehen, dass diese ihm mit einem Messer zugefügt wurden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Vorfall zwischenzeitlich aufgenommen.







Wer dem Opfer die Wunde am Rücken zugefügt hat sowie die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dazu dauern noch an.

