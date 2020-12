Tafelladen: Weniger Spenden als sonst

Mit Beginn der Adventszeit nimmt für gewöhnlich die Spendenbereitschaft zu. Etwas, was stets auch der Gmünder Tafelladen zu spüren bekommt. Nicht so in diesem Jahr.

Montag, 07. Dezember 2020

Nicole Beuther

Möglich machen es die aktuellen Bestimmungen — lediglich fünf Kunden dürfen gleichzeitig den Tafelladen betreten.





Stefan Witzke, seit zwölf Jahren Leiter des Gmünder Tafelladens, gehört zu jenen Menschen, die auch den weniger guten Tagen noch etwas Positives abgewinnen können. Es sei schön, dass die Kunden, darunter einige ältere Bürger, nun in Ruhe einkaufen können, findet er.

