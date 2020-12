„Winterhilfe Lesbos“: Viele Gmünder spenden Kleidung und Geld

Die Kleidung hatte Margarete Glanert schon vor einiger Zeit aussortiert. Hosen, Schuhe, Socken – alles gut erhalten, aber inzwischen viel zu klein für die beiden Söhne. Irgendwann war geplant, die aussortierte Kleidung bei der Altkleidersammlung abzugeben. Dann aber wurde Glanert auf die Winterhilfe für Lesbos aufmerksam, eine Sammelaktion von Hilfsgütern.

Montag, 07. Dezember 2020

Nicole Beuther

Zu der Aktion aufgerufen hatte der gemeinnützige Verein Space-​Eye aus Regensburg, Schwesterorganisation der Seenotrettungs-​NGO Sea-​Eye, der mit der griechischen Hilfsorganisation Attika-​Human-​Support zusammenarbeitet. Diese unterhält ein großes Lager auf Lesbos, wo Bedürftige – Flüchtlinge ebenso wie Einheimische – Kleidung und anderes Notwendige bekommen können. Hier in Gmünd riefen die Mitglieder des Arbeitskreises Asyl Gmünd zu Kleiderspenden auf.







Was alles gespendet wurde, was mit den Spendengeldern passiert und wie es nun weitergeht, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.



