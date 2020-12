Gute Luft in der Zenneck-​Schule in Ruppertshofen

Die Zenneck-​Schule in Ruppertshofen hat jetzt ein kleines Gerät, das den CO 2 -​Gehalt in der Luft misst und direkt warnt, wenn die Qualität der Atemluft in den Klassenzimmern sich verschlechtert. Auch ein Instrument im Kampf gegen Corona.

Dienstag, 08. Dezember 2020

Edda Eschelbach

Warum das Messgerät dennoch sinnvoll ist, erklären Bürgermeister Peter Kühnl und Raphaael Barth von der Heubacher Firma Renz am 9 . Dezember in der Rems-​Zeitung.



Rektor Tino Cudazzo meint, zu einer sochen Warnung könne es zwar kommen. Zum einen muss per Anordnung alleMinuten durchgelüftet werden. Zum anderen sei die Zenneck-​Schule in der glücklichen Lage, große Klassenzimmer und sehr gute Lüftungsmöglichkeiten zu haben.

