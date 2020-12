Lorch will einen Stadtbus einführen — hauptsächlich für Ältere

In Lorch ist der Busverkehr am Schülerverkehr ausgerichtet. Eine Umfrage soll jetzt ermitteln, welchen Bedarf andere Verkehrsteilnehmer haben. Im Gespräch ist ein Stadtbus, das Konzept wird in anderen Ostalb-​Städten schon umgesetzt.

Jeden Tag liegen im Briefkasten des Lorcher Rathauses ausgefüllte Umfragebögen. Rund 50 Rückläufer gab es schon auf den Fragebogen zu einem Stadtbus. Die Verwaltung möchte ermitteln, welchen Bedarf Lorcher dafür haben. Das Formular liegt auf der städtischen Homepage aus. Bürgermeisterin Marita Funk hofft noch auf viele weitere Rückmeldungen bis zum 15 . Dezember — und darüber hinaus.









Wie das Konzept in anderen Städten funktioniert, lesen Sie am 9 . Dezember in der Rems-​Zeitung.

