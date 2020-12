Friedhöfe in Gmünd: Maskenpflicht

Foto: edk

Die aktuelle Corona-​Verordnung lässt zu, dass Beerdigungen mit bis zu 100 Personen stattfinden können. Angesichts der weiterhin steigenden Anzahl an Corona-​Fällen — in Gmünd gibt es aktuell 171 Infizierte — gelten in Gmünd nun weitere Maßnahmen. Darüber informierte Bürgermeister Christian Baron in der Sitzung des Bau– und Umweltausschusses.

Mittwoch, 09. Dezember 2020

Nicole Beuther

23 Sekunden Lesedauer



Ab sofort gilt auf den Friedhöfen in Gmünd eine allgemeine Maskenpflicht. Damit sollen weitere Ansteckungen vermieden werden. Die Alternative sei, die Teilnehmerzahl bei Beerdigungen herunterzusetzen, so Baron, der betonte: „Das wollen wir nicht.“ Aber man müsse sich darauf einstellen, dass die Maßnahmen seitens des Landes verstärkt werden.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



280 Aufrufe

94 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb