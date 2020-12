Gemeinderatssitzung in Mutlangen

Foto: Marcus Menzel

In der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend im Mutlanger Forum ging es vor allem um Wassergebühren und um den Gemeindehaushalt 2021 . Auch die Beschaffung einer neuen Software für den digitalen Sitzungsdienst und das Rathausinfosystem war ein Thema.

Mittwoch, 09. Dezember 2020

Marcus Menzel

24 Sekunden Lesedauer



2021

2023

10

Bürgermeisterin Stephanie Eßwein begrüßte die Teilnehmer im Mutlanger Forum zur Jahresschlusssitzung und übergab sodann das Mikrofon an Verbandskämmerer Friedrich Lange, der ausführlich zu Tagesordnungspunkt eins informierte: die Neukalkulation der Wasser– und Abwassergebührenbis, die die Schmutz– und Niederschlagswassergebühren, die Grundgebühr und Verbrauchsgebühr sowie die Umstellung der Abschlagstermine umfasst. Mehr über die Sitzung lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag,. Dezember.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



74 Aufrufe

99 Wörter

27 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Mutlangen ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb