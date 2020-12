Kunstturn-​Finale findet nicht in Schwäbisch Gmünd statt

Es hätte der große Triumph in der eigenen Halle werden sollen. Doch Corona lässt es nicht zu: Der TV Wetzgau hat in Absprache mit der Stadt Schwäbisch Gmünd das Heimrecht für das Finale der Kunstturn-​Bundesliga zurückgegeben. Aller Voraussicht nach wird dieses nun in Dillingen im Saarland stattfinden – der Termin ( 19 . Dezember für die Männer) soll bestehen bleiben. Wenn es die Pandemie dann noch zulässt.

Mittwoch, 09. Dezember 2020

Timo Lämmerhirt

Was heute gilt, ist morgen schon nicht mehr gültig. Wie in nahezu allen Bereichen des Lebens verschafft die Corona-​Pandemie vor allem eines: Unsicherheit. Planungen sind durch die schwankenden Zahlen und die damit verbundenen Entscheidungen in der Politik fast unmöglich. Das trifft auch den Sport hart. Einzige Ausnahme bislang: die Profis. Und zu denen darf sich das Bundesliga-​Team des TV Wetzgau zählen.Doch nun kommt es auch hier zu einer neuen Entscheidung, dieses Mal getragen sowohl von der Stadt Schwäbisch Gmünd als auch vom Verein selbst, die alles über den Haufen wirft. Das Finale der Deutschen Turnliga findet nicht, wie bislang gedacht, in der Stauferstadt statt. Paul Schneider, Cheftrainer des TVW und in Personalunion auch Organisationsleiter solcher Großveranstaltungen, sagt: „Wir wären weiterhin gerne bereit gewesen, den Endkampf der Männer, also das kleine Finale um Bronze und das große Finale um Gold, in Schwäbisch Gmünd auszutragen. Die Deutsche Turnliga aber will, dass alle Endkämpfe – also auch die der Damen und der Jugend – an einem Ort stattfinden. In Rücksprache mit unserer Stadtverwaltung mussten wir das aber ablehnen. Das Risiko wäre zu groß gewesen.“

