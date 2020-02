Der 1 . FC Heidenheim empfängt Dynamo Dresden

Das 0 : 3 unter der Woche im Baden-​Württemberg-​Duell beim VfB Stuttgart ist nicht die beste Leistung der Kicker des 1 . FC Heidenheim gewesen in dieser Saison. Darin waren sich alle Heidenheimer, allen voran Trainer Frank Schmidt, einig.

Personell kann Schmidt aus dem Vollen schöpfen, selbst die lange Ausgefallenen Sebastian Griesbeck und Denis Thomalla sind unter Umständen auch für den Sonntag wieder eine Option, so der FCH-​Trainer. Während die Heidenheimer insgesamt doch recht chancenlos in der Landeshauptstadt verloren hatten, siegte das Schlusslicht aus Sachsen unter der Woche mit 1 : 0 gegen den Karlsruher SC und ist wieder näher an das rettende Ufer gekommen.





Deswegen möchte Schmidt nun aber nicht alles schlecht geredet wissen, schließlich sei dies nur ein Spiel gewesen. „Wir wissen, dass wir nicht unsere beste Leistung gezeigt haben, allerdings auch gegen einen Gegner, der kaum Fehler gemacht hat. Wir können doch nicht nach einer Niederlage gegen den Topfavoriten der Liga so tun, als hätten wir in der vergangenen Zeit nun alles falschgemacht“, wundert sich Schmidt auch über Reaktionen aus dem Umfeld und Nachfragen einiger Journalisten. „Ich habe das Gefühl, wir haben in den vergangenen Wochen alles verkackt. Davon sehe ich uns aber weit entfernt.“ An diesem Sonntag (Uhr) empfängt der FCH nun Tabellenschlusslicht Dynamo Dresden.„Nach dieser Niederlage brauchen wir nicht noch einen zusätzlichen Anstoß, um unsere Sinne zu schärfen.“FCH-​Trainer Frank Schmidt

