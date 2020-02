Kundenzufriedenheit in Gmünd steigt

Foto: edk

Die Ergebnisse des 8 . Schwäbisch Gmünder Kundenspiegels 2019 /​ 2020 sind dieser Tage bekannt geworden: 85 , 9 % durchschnittlicher Zufriedenheitsgrad beim Untersuchungskriterium „Freundlichkeit“ über alle 84 analysierten und ausgewerteten Firmen aus neun verschiedenen Branchen aus dem Raum Schwäbisch Gmünd. Das ergibt Platz 40 von 132 Untersuchungsorten. Bei der letzten Befragung vor drei Jahren waren die Gmünder noch auf Platz 57 .

Samstag, 01. Februar 2020

Heinz Strohmaier

55 Sekunden Lesedauer



Im Jahreswechsel/​befragten die Interviewer/​innen des Deggendorfer Marktforschungsinstituts MF Consulting Marc Loibl wieder rundrepräsentativ ausgewählte Personen, in welchen derauf dem Fragebogen aufgeführten Geschäften sie in den letzten zwölf Monaten etwas gekauft haben, sie sich beraten haben lassen oder sie sonstige Leistungen in Anspruch genommen haben. Im Folgenden gaben die Probanden an, wie zufrieden sie mit den Leistungen der Geschäfte und Dienstleister in wichtigen Leistungskriterien waren bzw. sind.Es wurde nach der Zufriedenheit mit der Freundlichkeit, der Beratungsqualität und dem wahrgenommenen Preis-​Leistungs-​Verhältnis in den Geschäften (Apotheken: Medikamentenverfügbarkeit) gefragt.Ziel der Studie ist es, den an der Untersuchung beteiligten Unternehmern ein Bild ihrer Firma aus Sicht des über Erfolg und Misserfolg entscheidenden Kunden zu geben. Zusätzlich erfahren die Konsumenten, wie sich ihre Stadt im Vergleich zu anderen Einkaufsstädten präsentiert.Auszug aus dem Städte-​Ranking:. Gotha (Prozent);. Ellwangen ();. Schorndorf ();. Schwäbisch Gmünd ();. Schwäbisch Hall ();. Aalen ();. Göppingen ();. Heidenheim ().

