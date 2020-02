Wie funktioniert das neue Haushaltsrecht? Durlangen als Beispiel

Nicht ganz so dick wie der Haushaltsplan selbst, aber fast auch schon ein Buch ist die „Leseanleitung“, die Susanne Rothaupt als Fachfrau für kommunale Finanzen dem Gemeinderat in Durlangen zum besseren Verständnis des Etats im Doppik-​System beigelegt hat.

Auf den ersten Blick ist im Haushalt in der neuen Form so ziemlich alles anders. Eines hat sich jedoch nicht verändert: Eine Kommune muss ihre Finanzen so darstellen können, dass sie den geltenden Vorschriften entsprechen. Was im Klartext vor allem eines bedeutet: Die Einnahmen müssen – wie bei einer Firma oder einem Privathaushalt – reichen, um die Ausgaben bezahlen zu können.





Was nun völlig anders läuft, wird am 1 . Februar in der Rems-​Zeitung erklärt!



